"L'Isola dei Famosi", Selvaggia Lucarelli a Patrizia Rossetti: "Sei una lagna"

Non sono settimane facili per Patrizia Rossetti a "L'Isola dei Famosi": la naufraga, infatti, sta facendo i conti con una frattura al dito del piede che non le lascia tregua durante la sua esperienza in Honduras. Selvaggia Lucarelli, ospite in studio nel corso della puntata di lunedì 16 giugno, non le risparmia però qualche critica: "È un'esperienza corale, non è facile sentire le lamentele di una persona dalla mattina alla sera".