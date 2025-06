"L'Isola dei Famosi", Teresanna Pugliese in lacrime per il marito: "Mi sei mancato"

Non è stata una settimana facile per Teresanna Pugliese a "L'Isola dei Famosi". L'ex tronista in collegamento con Veronica Gentiliì, si è lasciata andare a uno sfogo molto sentito a causa delle tensioni vissute con i compagni: "Mi dispiace sentirmi sempre arrabbiata - ha detto la concorrente alla conduttrice -, non mi dispiace di essere impopolare, ma quando mi fanno queste offese e dicono che non pensi prima agli altri, mi fa male". Poi si è rivolta direttamente alla conduttrice: "Mi piacerebbe a volte che tu fossi qui per farti capire che è difficile prendersi il proprio spazio". Veronica Gentili, dal canto suo, ha voluto rassicurarla: "Noi qui, dall'altro lato, non abbiamo di te l'idea di una strega che ruba il cibo agli altri, ma di una donne forte che lotta per farsi rispettare, noi vediamo tutto e abbiamo uno sguardo più lucido di quello che avete voi lì".