"L'Isola dei famosi", Omar Fantini piange per Mario Adinolfi... che poi va in finale

"Adesso dico pensa a guidare la truppa", ha risposto Adinolfi, anche lui visibilmente emozionato dopo le lacrime di Omar. Anche Simona Ventura ha voluto sottolineare il percorso del giornalista sull'Isola: "Lui è stato uno dei personaggi più positivi - ha commentato l'opinionista -, per la sua storia, per il suo cammino, per i chili che ha perso. Un naufrago fantastico, forse il più forte che abbia mai visto in questo programma". In realtà, Mario Adinolfi non è stato eliminato: al concorrente è stata data la possibilità di sfidare gli ultimi due naufraghi dell'ultima spiaggia, ovvero Patrizia Rossetti e Dino Giarrusso. Non solo, oltre a rientrare in gioco, Adinolfi è diventato il primo finalista.