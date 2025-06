"L'Isola dei famosi", la pace e le scuse di Omar Fantini e Dino Giarrusso dopo la rissa

Per questo, Veronica Gentili, ha chiesto ai due naufraghi un faccia a faccia. Il primo a parlare è stato Dino Giarrusso: "Voglio scusarmi con Omar, Cristina e tutti i naufraghi. Silvio Berlusconi non sarebbe stato contento dello spettacolo che abbiamo dato, mi scuso anche con la rete - ha detto l'ex inviato de "Le Ien". Mi dispiace aver sentito brutte parole sulla mia persona, nella vita ho sempre difeso i più deboli e le donne". E ancora, ha provato a giustificarsi sostenendo che il programma: "non è la vita reale, qui da 60 giorni non mangiamo e non dormiamo, siamo in una condizione particolare e mi è stato detto che valeva tutto".