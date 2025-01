"Grande Fratello", Luca Calvani eliminato: sei in nomination

Luca Calvani è l'eliminato della puntata di lunedì 27 gennaio del "Grande Fratello". L'attore non è stato salvato dal pubblico nella nomination che lo vedeva in sfida con Shaila Gatta, Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Lorenzo Spolverato e Iago Garcia. Il concorrente non era tra gli inquilini "veterani" a poter beneficiare del bonus della "seconda vita". Il bonus che permette di rientrare in gioco in caso di eliminazione assegnato dal pubblico è stato affidato a Zeudi Di Palma, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.