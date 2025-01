"Grande Fratello", tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi torna la pace

Dopo le emozioni dei giorni scorsi, i due tornano a commuoversi anche in puntata quando Alfonso Signorini li chiama a raccontare il loro riavvicinamento. "Non sognavo nemmeno di parlare con Jessica - ammette Calvani parlando con il conduttore -. È la riprova che il bene, quando c'è, supera tutto". Anche Morlacchi dice di non essersi mai aspettata di ritrovare Luca, soprattutto in così breve tempo e definisce questa situazione "bellissima". Così come è bellissimo il loro lungo abbraccio in salone: "Non sarà che in un'altra vita io e te… è successo qualcosa, ce lo ricordiamo", dice scherzando Jessica. "Adesso li facciamo tutti fuori", sta al gioco Calvani.