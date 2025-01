"Grande Fratello", Jasmine Carrisi entra nella Casa per abbracciare "zia" Amanda e punzecchiare Mariavittoria

A interrompre gli attacchi nei confronti di Amanda, ci pensa Jasmine: la nipote entra nella Casa per sostenere la "zia": "Sei sempre elegante, pazzesca e diplomatica", è il commento della ragazza sul percorso fatto finora. "Ti amo, sono tua fan adesso". Dopo il freeze, Amanda spiega il loro bellissimo rapporto: "Lei è un pezzo di cuore - ha detto -. Io la amo con tutto il cuore. Per me, lei è un'altra figlia". Non solo parole d'amore, però: Jasmine infatti è lì per confrontarsi anche con le detrattrici di Amanda. A partire da Mariavittoria: "Sei stata una grande delusione, lei ti ha dato il cuore", è l'attacco. Mariavittoria però non si scompone: "È difficile da spiegare il rapporto che c'è stato tra me e Amanda. Le voglio bene", e giustifica la sua recente nomination sostenendo di essere stata delusa dall'atteggiamento di Lecciso. "Sono rimasta ferita dalla tua nominatio", la incalza allora Amanda. "Per me è strano che ti abbia ferita una Nomination e non il fatto che ci siamo allontanate". Jasmine, prima di andare, lascia un ultimo consiglio alla zia: "Io, onestamente, mi allontanerei".