"Grande Fratello", Helena Prestes chiude con Zeudi? La modella: "Da oggi le strade si dividono"

Per questo, nella puntata di lunedì 27 gennaio, Alfonso Signorini ha voluto un confronto con i tre ragazzi. La modella si tira subito indietro: "Sono fuori da questa situazione - replica immediata al conduttore -, è una scelta che faccio per tutelarmi. Non è finita qui però, Helena ritiene che Zeudi l'abbia delusa molto di più di Javier: "Perché poco chiara". Secondo la "ripescata", infatti, Di Palma vive di contraddizioni. Signorini quindi le chiede perché del suo interesse per Javier nonostante le sue parole siano solo per Helena. La concorrente risponde di aver sempre manifestato il suo interesse per Prestes: "Sono infatuata di te, ma da parte tua non sono ricambiata. Ho aspettato i tuoi tempi, ti ho rispettata fino alla fine e non ho mai preteso nulla".