Al "Grande Fratello" Javier sorprende Helena: "Mi sei mancata tantissimo"

Javier le dice di trovarla in gran forma, mentre Helena confessa di sentirsi dispiaciuta per averlo salutato in modo freddo prima della sua uscita. I due si confrontano apertamente e la donna rivela quanto le sia mancato durante la loro separazione. Javier non nasconde di aver provato la stessa cosa. "Mi sei mancata tantissimo. Sono davvero felice che tu sia tornata. Secondo me, non te ne andrai più", ammette con il sorriso sulle labbra. Grata per quelle parole, Helena abbraccia l'amico e sussurra: "Sei davvero speciale, ti voglio bene". Javier non può che ricambiare, considerandola una delle persone più belle che abbia mai incontrato. La chiacchierata segna un momento importante del loro legame: Helena e Javier si sono finalmente riuniti dopo momenti difficili, dimostrando quanto il loro affetto sia cresciuto e si sia rafforzato in queste settimane.