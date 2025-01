La puntata ha portato però anche a nuovi scontri e delusioni tra gli inquilini. Amanda, in particolare, si è detta amareggiata per la nomination ricevuta da Mariavittoria, convinta che i vecchi rancori tra loro fossero ormai superati.

La leccese accusa Mariavittoria di essere priva di carattere e di lasciarsi influenzare dagli altri concorrenti. Con tono disilluso, confida a Javier le parole che la dottoressa le aveva detto pochi giorni prima: “Per colpa di Helena e Jessica ci siamo andate di mezzo noi che ci amiamo" per poi arrivarla a nominare e motivare la sua scelta come un incentivo.



Amicizia al capolinea Amanda è ormai certa: la loro amicizia appartiene al passato. Non solo dichiara di non apprezzare più Mariavittoria, ma ammette di non capire i suoi atteggiamenti. “Questa cosa non gliela perdono" spiega, precisando che la delusione non deriva dalla nomination in sé – perché sarebbe andata comunque al televoto – ma dal fatto che sia stata proprio lei a nominarla. L'accusa poi di essere una persona priva di valori, incapace di dare peso alle proprie parole. L'unica spiegazione che riesce a darsi è che Mariavittoria sia stata falsa nel riavvicinarsi a lei.