La dottoressa spiega all'ex amico di essersi sentita infastidita dalla nomination della scorsa settimana e dal fatto che Alfonso abbia esposto le sue motivazioni solo in puntata, senza affrontare il discorso prima.“ Sapevo che tra di voi c'era molta gelosia” risponde Alfonso, giustificando così la sua scelta di non avvicinarsi a lei per un confronto. “Non credo che l'amore si misuri in termini di durata: magari stiamo insieme un quarto d'ora, magari dieci anni. Non possiamo saperlo” replica lei, giudicando infantile il suo punto di vista. Mariavittoria confessa che alcune frasi di Alfonso le hanno fatto male e racconta di essersi confidata soprattutto con Tommaso in un momento in cui si sentiva confusa e stava considerando di lasciare la Casa.