"Grande Fratello", la ventiquattresima puntata live

Il 16 settembre è iniziata l'edizione di Grande Fratello, il gioco di fa più duro con eliminazioni più frequenti, dopo 5 abbandoni e presto arriveranno nuovi concorrenti on altre storia da raccontare. Non solo. Stasera il Gf chiede al pubblico di rimettere in gioco alcuni ex concorrenti attraverso il televoto: "Li volete nella casa di nuovo si o no?". Se questo avverrà, con un altro televoto si sceglierà chi dovrà tornare in gioco. Ci sono bonus e vantaggi per i concorrenti in Casa. Eleonora, Julia e Ilaria non possono e non vogliono rientrare in gioco. Solo sei tra gli ex rientreranno nella casa su 11. La decisione sarà sempre nelle mani del pubblico.