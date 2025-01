Al "Grande Fratello" una nuova crisi tra Shaila e Lorenzo: pace o addio?

Dopo la discussione con Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato si confida con Chiara Cainelli. "Mi ha detto che io non sono abbastanza per me stesso e quindi nessuno è abbastanza per me" dice alla ragazza, accorgendosi, mentre pronuncia le parole di Shaila, che forse questa è una verità che a lui sta scomoda. Una verità che sta tacendo a sé stesso: "È vero, sento che non mi merito delle cose. Perché devo stare male per una frase che è una verità?". Chiara non capisce il motivo per cui li si senta poco meritevole di amore e spiega che la ballerina non voleva essere cattiva, né insensibile. "Tutti ci meritiamo qualcosa il meglio per noi" inizia la ragazza, chiarendo che poi l'amica è sempre pronta ad ascoltare le insicurezze del ragazzo, ad ascoltare i suoi bisogni, le sue debolezze. Non è mai lì per ferirlo, quanto per curarlo. Lorenzo continua a dirsi insicuro e afferma di voler fare un passo indietro: "Ho bisogno di stare da solo e di finire questo percorso da solo". Il consiglio di Chiara è quello di lasciarsi andare e di permettere agli altri di stargli accanto.