Al "Grande Fratello" Pamela si confronta con Luca: "Mi sono sentita tradita"

E così, non avendo compreso appieno i motivi della sua nomination, Pamela interroga Luca, commenta: "La tua motivazione non mi basta, però l'accetto". Lui non comprende il motivo di tutta questa delusione. "Mi spieghi che gioco stiamo facendo qui dentro?" le domanda. Ammette di non aver nominato Shaila, Lorenzo o altri inquilini in quanto non ne sentiva la necessità e ha approfittato del momento per penalizzarla per alcune cose che lo hanno infastidito in passato. "Tutti sono rimasti stupiti" commenta Pamela, invitandolo a riflettere.