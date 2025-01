Al "Grande Fratello" Helena e Jessica tornano nella Casa

Le sorprese per Spolverato, però, non sono finite qui. Un misterioso "guru della moda" ha infatti dichiarato di aver passato una notte di passione con lui, mentre Lorenzo ha sempre negato di aver avuto esperienze con gli uomini. Alfonso chiama Shaila per avere il suo parere. "Credo non sia gay. Quando mi vede qualcosa funziona...", scherza lei. Nel cortiletto incontra Saro, che racconta si averlo baciato in modo passionale al termine di una serata passata insieme. Lorenzo rimane a bocca aperta, stupito e un po' divertito per quello che sta sentendo: "Sei tu il guru della moda? Saro cosa ti sei inventato, perché saresti un guru della moda? Ti ho accompagnato a casa ma non ti ho mai baciato". In Casa il siparietto ha molto divertito gli altri inquilini, che consigliano a Lorenzo di non dare più passaggi a persone appena conosciute.