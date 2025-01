L'uscita di un personaggio forte come Helena Prestes ha stupito un po' tutti nella Casa, in particolare Lorenzo che non si spiega come alcuni concorrenti come Javier vengano spesso salvati. Dopo cena, insieme a Bernardo, Shaila e Alfonso riflette sulle dinamiche della Casa e i quattro si scambiano le loro opinioni sui comportamenti di alcuni inquilini. Bernardo è molto colpito dalla mancanza di spontaneità nel gruppo: secondo lui, molti hanno scelto di assumere ruoli specifici solo per ottenere consensi. Questo atteggiamento, però, anziché mettere in risalto il loro lato migliore, li ha penalizzati. "Qui siamo personaggi. Non ho voglia di questo" afferma l'uomo, palesando tutto il suo disappunto.