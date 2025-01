"Grande Fratello", la ventiduesima puntata live

I gieffini parlano di Jessica Morlacchi che ha rinunciato a sottoporsi al giudizio del pubblico, abbandonando così il gioco. C'è chi sostiene che non sia voluta sottoporre al televoto per paura e chi invece sostiene che abbia preso la palla la balzo per lasciare la Casa essendo molto stanca da tempo. "Vedere questo video mi ha fatto male, mi spiace molto di essere caduta in una sorta di trappola, non ho resistito alle tue provocazioni, mi sono anche insultata da sola, ci ho messo veramente tanto a uscire da quel siparietto, mi sono capitati tanti di questi momenti nella mia vita, e rivedermi in una cosa del genere ringrazio il cielo di non aver reagito, le parole che ho detto el penso, ma ho sbagliato il modo, il gesto del pane non è stato bello. Non sono una santa, ho un brutto carattere... vedo i video e mi dico quella non sono io, non mi sono piaciuta, è vero che con la lingua si può uccidere, ma non ho usato mai le mani". La replica di Helena non si fa attendere: "Hai ragione ti chiedo scusa, non ho fatto per dispetto, ero arrabbiata, perché mi hai detto che sono imbecille".