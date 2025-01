"Grande Fratello", i timori di Maxime per l'attrazione verso Amanda

"Non puoi pagare in eterno per gli sbagli che hai fatto" dice delicatamente Stefania, che esorta l'uomo a essere più indulgente con sé stesso. "Ho sempre paura di ricadere negli schemi del passato" ammette e sincero afferma di aver paura che proprio il suo passato abbia potuto essere d'intralcio al suo futuro. La cantante, però, è in disaccordo, dal suo punto di vista riconoscere i propri errori è un passo avanti, un passo verso una versione migliore di sé. Sapere cosa hanno causato quegli sbagli, potrebbe permettere a Maxime di evolvere e crescere. Non solo, per Stefania quelli del concorrente non sono neppure errori, sono situazioni che si sono create perché non era abbastanza maturo, non riusciva a gestire una relazione così importante.