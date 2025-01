Al "Grande Fratello" Lorenzo contro tutti

Se la Casa dovesse schierarsi con Javier o con Lorenzo, Stefania immagina che gli Shailenzo (grazie ai loro tira e molla che catalizzano le dinamiche della Casa) avrebbero più sostenitori rispetto all'argentino. Il ragazzo è convinto che in coppia con Shaila avrebbe la meglio, ma da solo contro Javier no. Forse anche per la sua natura sportiva, secondo lui l’argentino si è sempre impegnato per creare un gruppo di consensi più ampio possibile. Lorenzo, invece, è un lupo solitario e trascorre le sue giornate in compagnia di pochissime persone. A questo punto, Giglio si sente chiamato in causa. Sottolinea di non aver mai voluto escludere Lorenzo, che però dedica il suo tempo principalmente a Shaila. Gli uomini della Casa tendono a passare del tempo insieme, ma ciò non significa che non sia il benvenuto nelle loro attività. "Fare vittimismo non ha senso", afferma il parrucchiere, ribadendo poi il suo sostegno all'amico.