"Grande Fratello": nessun eliminato e nove concorrenti in nomination

Giglio e Mariavittoria Minghetti sono i preferiti della Casa e non rischiano l'eliminazione nella prossima nomination. In studio le opinioniste hanno scelto a chi affidare l'immunità. Beatrice Luzzi opta per Luca Calvani con l'intenzione di dargli un po' di supporto dopo le accuse che ha ricevuto nell'ultimo periodo. Cesara Buonamici, invece, sceglie Tommaso Franchi, dopo il commuovente incontro con la madre.