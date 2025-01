"Grande Fratello", Tommaso Franchi riabbraccia in lacrime la madre

Dopo aver letto la bellissima lettera in cui su madre gli scrive: "Sei volato lontano dal mio nido, ma so che appena sarai fuori dalla Casa, la prima donna che porterai fuori a cena sarò io!", Tommaso promette che porterà la fuori a cena non appena avrà concluso il "Grande Fratello". All'improvviso, il concorrente viene freezato ed entra proprio sua madre Ginevra. "È bellissimo essere qui amore. Sono quattro mesi che rido con te, ballo con te, piango con te, quattro mesi che gioco con te. Sei bravissimo, stasera mi sento come quando andavo ai colloqui a scuola. Sei da 10 e lode, sono fiera di te, mi rendi una mamma fiera. Te la puoi giocare alla grande, ma per me hai già vinto", spiega la signora. Tommaso si commuove e i due si scambiano un abbraccio intenso. Prima di lasciare la Casa, per mamma Ginevra è arrivato il momento di conoscere Mariavittoria Minghetti con cui suo figlio si sta frequentando. "Mi serviva vederti", le confessa la ragazza. La donna apprezza la coppia e chiarisce la propria posizione sulla loro differenza di età: "Il papà di Tommaso è più giovane di me, l'età non conta in amore".