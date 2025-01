In attesa del verdetto del televoto la Morlacchi viene mandata in salone dove l'aspettano Luca e Stefania. In una clip viene riassunta la storia tra Luca e Jessica, iniziata come un'amicizia e sfociata poi in astio. Tra i due si è inserita Stefania prendendo in maniera decisa le parti di Calvani. Finita la clip i due si confrontano con toni molto pacati pur mantenendo le proprie posizioni. In quanto alla Orlando Jessica sostiene che non può capire perché non c'era quando lei e Luca erano legati. Nel mezzo della discussione arriva la busta con il verdetto del televoto: Jessica rientra in gioco.