"Grande Fratello", tra Lorenzo e Luca nuove scintille

Stefania, però, reputa che da parte di Lorenzo ci sia della gelosia, ma il ragazzo dissente, tutt'altro. Non ha nulla da invidiare al pallavolista. Per esempio, il ragazzo stima molto la donna, si espone in puntata, si espone in Casa, dice sempre la sua. Javier, invece, si è espresso solo per Shaila. La ragazza, tirata in ballo, spiega che il pallavolista ha tante sfumature e sfaccettature che non fa vedere e forse questo potrebbe essere un problema, perché così non fa conoscere ogni elemento che lo compone. Mariavittoria e Tommaso mediano il discorso, non essendo né troppo a favore né totalmente contrari, ma è Luca che si pone in totale difesa dell'amico: "Forse quello che ti dà fastidio è che lui senza far niente riceve aerei dalla flotta, voi due - riferendosi a Shaila e Lorenzo - avete bisogno di lavorare molto per attirare l'attenzione".