Al "Grande Fratello" i ripescati si scatenano in tugurio

Al "Grande Fratello" la vita in Tugurio sembra invitare chiunque a dimenticare i pensieri e abbandonarsi alla leggerezza. Helena, Iago, Michael, Jessica ed Eva sono pronti a trasformare un semplice serata in un'esperienza di puro divertimento. Gli inquilini iniziano con un'esplosione di energia: la musica riempie l'aria e tutti si fiondano in pista.