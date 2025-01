Dopo un momento di sconforto e lacrime versate in solitudine, la brasiliana condivide con Luca le sue emozioni. Inizia a riflettere su come potrebbe reagire Zeudi quando le comunicherà il suo pensiero riguardo al suo avvicinamento a Javier: "Quando le dirò la verità, sarà un vero dramma. Spero che non faccia una scenata e accetti semplicemente ciò che le dico”. Per la prima volta Helena si espone sul suo rapporto con la ragazza: "Non mi inganna più, te lo assicuro! Possiamo essere amiche, condividere e ridere insieme. È chiaro per me cosa stia facendo. Non mi fido affatto”. Luca cerca di difendere Zeudi, sottolineando come sia ancora molto giovane: "Non credo sia così calcolatrice". Helena, però, è di tutt'altro avviso ed è convinta del suo interesse per Javier: “Se non ci fosse un sentimento e fosse solo un’amica, non si comporterebbe in questo modo”.