"Grande Fratello", tornano in gioco Helena, Jessica, Eva e Iago: sei in nomination

Tra i verdetti della puntata, non potevano mancare le nomination in vista della prossima puntata di lunedì 27 gennaio. A finire al televoto sono Amanda Lecciso, Stefania Orlando e Shaila Gatta per le donne e, Lorenzo Spolverato, Iago Garcia e Luca Calvani per gli uomini. Il pubblico dovrà decidere chi salvare: il meno votato sarà definitivamente eliminato, a meno che non si tratti di uno dei correnti con il bonus della "seconda vita"