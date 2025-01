"Grande Fratello", Federica Petagna critica Chiara Cainelli: "Non è interessata ad Alfonso"

Federica non si risparmia: "Non sei interessata a nessuno di loro, in realtà", dice. L'ex concorrente, infatti, sostiene che Cainelli ami avere le attenzioni degli altri. E aggiunge "Qualche volta hai avuto dei pensieri negativi su Alfonso che andavi a raccontare in giro, mentre con lui non ne parlavi". La ragazza replica dicendo che è normale avere dubbi: "Ci stiamo conoscendo - spiega -, sono single da cinque anni e ho difficoltà a relazionarmi con le persone da questo punto di vista. Ti assicuro che, se passo del tempo con una persona, è perché vedo qualcosa in lei che mi piace". Alfonso si inserisce nella discussione per difendere Chiara e coglie l'occasione per rinfacciare a Federica che in realtà è Stefano, il nuovo compagno di Federica, il tipo di persona che ama stare al centro dell'attenzione. Questo lo avrebbe spinto a entrare nella Casa. Petagna risponde che la loro relazione prosegue molto bene anche fuori dal programma e che stanno vivendo insieme a Milano. Alfonso lascerà spazio ai dubbi insinuati dalla sua ex o proseguirà la sua storia con Chiara?