"Grande Fratello", Gessica Notaro nella Casa per fare una sorpresa all'amico Javier

Una volta arrivato in Superled su invito di Alfonso Signorini, Javier trova la fidanzata di Ugo, il suo cinghiale di peluche, regalatogli proprio da Gessica. A questo punto, il pallavolista viene bloccato dal Freeze mentre Gessica entra alle sue spalle. L'amica gli fa i complimenti per il suo percorso nel programma e per l'educazione con cui è riuscito a conquistarsi lentamente il rispetto degli altri inquilini. "Non avevo dubbi sulla persona che sei - ha detto -, in alcuni casi mi hai anche stupito perché anche nei momenti più difficili hai saputo mantenere la calma". I due si ritrovano in un lungo abbraccio: "Per me è come una sorella maggiore", spiega Javier.