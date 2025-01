"Grande Fratello", nuovo attacco di Stefania Orlando a Shaila Gatta: "Con Lorenzo per strategia"

Per questo, Alfonso Signorini invita le due a un nuovo confronto nel corso della venticinquesima puntata. Le due hanno un faccia a faccia molto acceso, senza esclusione di colpi, tanto che il conduttore le definisce: "Due regine ai ferri corti". Stefania non apprezza le cattiverie dette sul suo conto da Shaila: "Sono fiera di essere la vipera madre, ma almeno io sono vera, non come te che pensi a me dalla mattina alla sera", è il primo colpo di Orlando. Stefania poi torna sulla relazione teatrale e priva di sostanza che, a suo dire, Shaila ha con Lorenzo, con il quale starebbe insieme soltanto "per strategia" e perché "più forti insieme". Shaila non si fa intimorire dagli attacchi e risponde: per lei Stefania è bacchettona e non fa altro che giudicare i suoi atteggiamenti con Spolverato. "Tu vuoi fare la simpatica, io sono volutamente antipatica - dice Stefania -, è questa la differenza tra di noi".