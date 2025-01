"Grande Fratello", Stefania Orlando critica Shaila e Lorenzo: "L'amore spero che non sia questo"

"Loro sicuramente si sono piaciuti all'inizio e la passione c'è stata. Nel momento in cui hanno capito che anche fuori sarebbero durati da Natale a Santo Stefano, hanno detto: 'restiamo insieme, perché insieme facciamo una grande forza'. C'è una grande volontà di mettersi in mostra, sotto tutti i punti di vista", racconta Stefania Orlando. E precisa: "Io non credo nella genuinità di questa coppia. Sinceramente non credo che ci sia tutto questo sentimento, ma solo una grande volontà di andare dritti fino in fondo. L'amore spero che non sia questo". "Scusami Stefania, tu cosa ne puoi sapere di quello che proviamo noi? E soprattutto come puoi dire quale sia la normalità? ", ribatte Shaila Gatta. "Io vedo un grande teatrino, come facciamo a non notarvi? Fate di tutto per farvi notare. Avete capito che avete creato un grande fandom che vi sostiene", replica la conduttrice. "Da soli saremmo forti uguali. Non abbiamo bisogno della coppia per arrivare alla vittoria finale", commenta Lorenzo Spolverato. "Non sareste forti uguali", conclude Stefania.