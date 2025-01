"Grande Fratello", il biglietto misterioso di Enzo Paolo Turchi sciocca tutti e scatta un provvedimento

Il biglietto che non ti aspetti. Nella ventiquattresima puntata del "Grande Fratello" viene rivelato che Pamela Petrarolo, nel corso della settimana, ha trovato per terra un pezzo di carta di una confezione di un farmaco con una scritta a penna che recita: "No letto Jessica". Il bigliettino era vicino all'armadio di Luca Calvani, quindi qualcuno avrebbe voluto avvertire l'inquilino di allontanare Jessica Morlacchi dal suo letto per evitare problemi. In studio, Enzo Paolo Turchi sciocca tutti e ammette di essere stato lui a scriverlo. Il reality show perdona il suo gesto contro il regolamento, ma prende comunque un provvedimento nei suoi confronti.