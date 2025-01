"Grande Fratello", Marina La Rosa attacca Shaila Gatta: "Aggressiva e un po' volgarotta"

"Grazie, ma perché non la fai entrare? Nuova concorrente: Marina La Rosa", replica ironizzando Shaila Gatta. E precisa: "Io amo i banchi di frutta e verdura, vado sempre al mercato. Tutti i mercoledì e il sabato a Cernusco sul Naviglio a Milano, mi trovate lì. Magari mi prenderò anche io uno stand e mi metterò a vendere la frutta, che devo fare? Le so scegliere bene". "L'eleganza fa parte di me, ma a tratti. Io sono un po' più cafona, lo ammetto. Quando ballo posso essere elegante, nella vita non tanto". In studio interviene l'opinionista Cesara Buonamici che spiega: "Io al mercato trovo solo gente molto carina e di buone maniere e comunque Shaila non è per niente una gatta morta. Semmai vedrei più in quel ruolo Amanda perché con quelle sue buone maniere e quei modi così garbati riesce a creare dei legami che poi sono importanti dentro la Casa". "Sono molto coccolona e qui dentro ancora di più perché siamo soli, disperati. Mi piace essere coccolata e cerco le attenzioni delle persone che mi sono vicine", ammette Amanda.