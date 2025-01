"Grande Fratello", Pamela Petrarolo abbraccia la madre e parla del fratello scomparso

Da due anni è successa una cosa davvero dolorosa nella vita di Pamela e della sua famiglia. Manuel, il fratello di Pamela, improvvisamente non è più tornato a casa. "Non sappiamo nulla di lui, non sappiamo dov'è, non sappiamo cosa fa nè come sta. Mio padre, a 72 anni, addirittura di notte è andato con la macchina e con mia madre in giro per i quartieri di notte. Mia mamma non è più mamma, mio padre sta combattendo con la malattia. Si stanno spegnendo e lasciando andare", confessa Pamela. "Lui è scomparso da un giorno all'altro. Viveva con i miei genitori a 34 anni, lavorava e faceva una vita normale. A un certo punto lo vedevamo diverso, sembrava più triste e più pensieroso. L'ultima volta l'abbiamo visto al funerale della mia nonna materna e poi non l'abbiamo visto. I miei genitori hanno ricevuto dei messaggi privati sui social dove lui li rassicurava, abbiamo provato a chiamare e a informarci con carabinieri e polizia", spiega Pamela Petrarolo. "È un dolore terribile, le abbiamo pensate tutte. Abbiamo pensato che magari avesse fatto una scelta forza, qualche setta, o un orientamento sessuale diverso per cui ha pensato al giudizio o al pregiudizio. Tante persone sono scomparse e tanti figli e tante mamme ancora li aspettano", conclude l'inquilina.