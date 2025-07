"L'Isola dei famosi", ecco quanti chili ha perso Mario Adinolfi e come sono cambiati gli altri naufraghi

Mario Adinolfi è stato uno dei naufraghi che più si è messo in gioco in questa edizione de "L'Isola dei Famosi", affrontando anche le difficoltà legate al suo peso. Dopo nove settimane di permanenza sull’isola, durante la finale è arrivato per lui il momento di specchiarsi e scoprire i cambiamenti del proprio corpo, sia visivamente che in termini di peso. Il giornalista ed ex deputato era partito con un peso di 221 kg e ora ne pesa 195: ha perso in totale 26 chili. "È un'impresa, quindi grazie a chi non mi ha fatto mangiare", commenta con ironia Adinolfi. Altrettanto stupita e compiaciuta è la sua reazione davanti allo specchio dove si vede con poca barba e con i capelli corti che aveva dovuto tagliare per via di una sfida. "Quasi quasi me li tengo questi capelli così, fa molto sergente di "Full Metal Jacket"", scherza il naufrago.