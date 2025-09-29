"Uomini e Donne", Gemma Galgani in lacrime per le battute di Tina Cipollari: "Mi hai stancata"

Nel corso dell'appuntamento in onda lunedì 29 settembre di nel pomeriggio di Canale 5, Gemma Galgani è chiamata al centro dello studio per commentare l'esterna con Mario, dalla quale emerge una particolare sintonia che ha portato anche a dei "bacetti". A tutto ciò, però, si aggiunge anche un'uscita a cena tra il cavaliere e Magda, chiamata insieme alla coppia al centro dello studio. Un triangolo che fin da subito scatena l'ironia di Tina Cipollari, pronta a punzecchiare l'atteggiamento di Gemma.



"Magda è avvantaggiata, ti sei posto con lei in maniera diversa", commenta l'opinionista rivolgendosi a Mario, sottolineando la mancanza di attrazione verso la dama torinese -. Abbracciare Gemma ti fa tornare bambino, quando abbracciavi tua nonna. Tutti abbiamo questi ricordi dei nonni, di quando eravamo bambini. L'abbraccio della nonna era rassicurante, ci dava veramente conforto".