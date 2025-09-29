"Uomini e Donne", Gemma Galgani in lacrime per le battute di Tina Cipollari: "Mi hai stancata"

La dama torinese, chiamata al centro dello studio per confrontarsi con Mario, reagisce all'ironia dell'opinionista
A "Uomini e Donne" Gemma Galgani vive una puntata particolarmente intensa e ricca di emozioni. Dopo aver interrotto la conoscenza con Antonio, la dama torinese non nasconde l'interesse per Mario e trattiene a fatica le lacrime di fronte alle puntuali frecciatine dell'opinionista Tina Cipollari.
Nel corso dell'appuntamento in onda lunedì 29 settembre di nel pomeriggio di Canale 5, Gemma Galgani è chiamata al centro dello studio per commentare l'esterna con Mario, dalla quale emerge una particolare sintonia che ha portato anche a dei "bacetti". A tutto ciò, però, si aggiunge anche un'uscita a cena tra il cavaliere e Magda, chiamata insieme alla coppia al centro dello studio. Un triangolo che fin da subito scatena l'ironia di Tina Cipollari, pronta a punzecchiare l'atteggiamento di Gemma.
"Magda è avvantaggiata, ti sei posto con lei in maniera diversa", commenta l'opinionista rivolgendosi a Mario, sottolineando la mancanza di attrazione verso la dama torinese -. Abbracciare Gemma ti fa tornare bambino, quando abbracciavi tua nonna. Tutti abbiamo questi ricordi dei nonni, di quando eravamo bambini. L'abbraccio della nonna era rassicurante, ci dava veramente conforto".
Parole che provocano la reazione di Gemma, decisa a lasciare il centro dello studio in lacrime. "Io mi vado a sedere, mi hai veramente stancata - dichiara in lacrime - In un momento così non è proprio il caso che tu ti metta a fare questi commenti stupidi e inadeguati. Ti rendi conto di cosa significhi stare davanti a una persona che ti piace, che ti trasmette chimica ed entusiasmo e sentirti demolire tutto?".
Il dispiacere di Gemma viene arginato da Mario, che con un abbraccio la riporta al centro dello studio per poter continuare il confronto.
Nonostante il bel gesto, però, Tina continua a non credere alle reali intenzioni di Mario: "Dovresti scendere in campo e dimostrare a Gemma che quello che io ho detto non corrisponde a realtà. Dovresti dirle di non preoccuparsi della cattive parole che ha detto Tina".
"Se tu mi suggerisci delle cose mi crei confusione. Io voglio essere spontaneo e devo dire le cose che sento - ribatte Mario, deciso a non cadere nelle provocazioni dell'opinionista - Quello che dici tu lo sento, ma può darsi che io senta anche altre cose, più importanti. Gliele dirò al momento opportuno".
Il cavaliere si dichiara dunque realmente interessato a Gemma, affermando che il carattere della donna gli ricorda quello della moglie, "il mio amore per 47 anni, che adesso non c'è più". Il confronto al centro dello studio coinvolge anche Magda e si risolve con un ballo che vede Gemma e Mario scambiarsi un altro "bacetto".
