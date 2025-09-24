"Uomini e Donne", Giuseppe lascia lo studio dopo la lite con Rosanna: le dure parole

La relazione tra i due non ha superato l’estate, come raccontano in studio a Maria De Filippi
© Da video
"Mi diceva 'mi sono addormentato sul divano' ma andava al mare, in discoteca a ballare. E l'hanno ripreso, perché - scusami Maria - ma è anche un gran co...one, che non è che pensa, 'mi fanno le foto', cioè non è una persona anonima. E quella che gli stava a fianco, certamente non era Rosanna". Sono parole dure quelle che Rosanna riserva a Giuseppe, dopo la rottura della loro relazione avvenuta a fine luglio. In studio a "Uomini e Donne", Maria De Filippi ha voluto farli incontrare nuovamente per un confronto su quanto successo, e mentre Giuseppe sembra a disagio ma dissimula indifferenza, Rosanna è più risoluta che mai.
"Agisce di nascosto, mi tiene sospesa, mi tiene sospesa per un sacco di tempo, non mi lascia libera di vivermi altro. Perché ne aveva sicuramente un ritorno, che era questo: 'Aspetto di trovare una valida alternativa". Con amarezza Rosanna racconta, in due video che manda alla redazione di "Uomini e Donne" durante l'estate, i motivi della sua rabbia: Giuseppe avrebbe iniziato a frequentare un'altra donna mentre stavano ancora insieme. Lei, dice, è sempre stata consapevole che i suoi sentimenti per Giuseppe non stavano evolvendo verso l'amore. Il cavaliere, invece, si diceva profondamente innamorato: "Ad ogni ti amo che mi manda o mi ha mandato, ho sempre risposto: 'Io no'", spiega in studio a Maria De Filippi. Giuseppe, sempre secondo il racconto di lei, avrebbe iniziato ad accusarla di avergli fatto perdere tempo, deluso dall'assenza di gesti d'affetto nei suoi confronti, facendola sentire in colpa nonostante avesse già deciso di frequentare un'altra.
Il cavaliere cerca di schivare i colpi di Rosanna, senza però riuscire a metterne a segno alcuno. Anche perché la dama minaccia più volte durante la puntata di tirare fuori i famigerati messaggi contenuti nella loro chat, per dimostrare che la sua versione dei fatti è quella corretta. Giuseppe risponde raramente nel merito della questione, giustificandosi con un "hai malinformatori secondo me" che in studio convince poco. Dopo l'animata discussione, Maria De Filippi decide di tagliare corto: "Giuseppe, allora in bocca al lupo con questa signora". E mentre il cavaliere si congeda da Gianni, tira fuori la sua battuta più piccata: "Sai cos'è? Le donne devono avere i co***oni per tenersi gli uomini". Ma l'anatomia, gli ricorda Gianni, non è dalla sua parte: "Eh, ma quelli ce li hanno gli uomini".
