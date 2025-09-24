"Uomini e Donne", Giuseppe lascia lo studio dopo la lite con Rosanna: le dure parole

"Mi diceva 'mi sono addormentato sul divano' ma andava al mare, in discoteca a ballare. E l'hanno ripreso, perché - scusami Maria - ma è anche un gran co...one, che non è che pensa, 'mi fanno le foto', cioè non è una persona anonima. E quella che gli stava a fianco, certamente non era Rosanna". Sono parole dure quelle che Rosanna riserva a Giuseppe, dopo la rottura della loro relazione avvenuta a fine luglio. In studio a "Uomini e Donne", Maria De Filippi ha voluto farli incontrare nuovamente per un confronto su quanto successo, e mentre Giuseppe sembra a disagio ma dissimula indifferenza, Rosanna è più risoluta che mai.