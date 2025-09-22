"Uomini e Donne", appuntamenti al buio per i tronisti Flavio e Cristiana

Al via la prima puntata del programma di Maria De Filippi su Canale 5
A "Uomini e Donne" ha inizio l'avventura alla ricerca dell'amore per i tronisti Flavio Urbiti, ex tentatore di "Temptation Island", e Cristiana Anania, siciliana doc pronta a mettere in gioco i suoi sentimenti per trovare il compagno giusto. La prima puntata del 22 settembre è stata all'insegna degli appuntamenti al buio con corteggiatori e corteggiatrici, che hanno preso posto sotto lo sguardo severo e giudicante di Tina Cipollari e Gianni Sperti.
"Forse era meglio che partecipavi ad Amici, dopo aver visto questi...", commenta scherzando Tina Cipollari dopo l'ingresso in studio dei giovani pretendenti di Cristiana. Il siparietto va avanti per un po' con Maria che commenta: "Forse tu non vedi più bene". E fa alzare il corteggiatore Jacob, già partecipante di "Temptation island" l'anno precedente, che va a presentarsi di persona alla 22enne siciliana. A quel punto Tina ammette di non essere stata colpita dai giovani "tranne il primo, il ragazzo che si è alzato adesso", che invece ora è di suo gradimento. Cristiana mostra subito il suo carattere vivace e piuttosto diretto, e dopo il primo ballo chiede ai corteggiatori che sono rimasti seduti se fossero disinteressati a lei o solo molto timidi. Un paio rispondono che è il secondo caso, e che Cristiana, sia dal punto di vista fisico che come persona, sembra "tanta roba".
È la volta di Flavio che accoglie le sue corteggiatrici, anche se Maria specifica: "È un appuntamento al buio, significa che poi sono le ragazze a scegliere se rimanere o meno". Ma sottolinea che, poiché la notizia della candidatura del 24enne al trono di "Uomini e Donne" era cosa nota, già trapelata dai social, "magari lo avevate capito che potesse essere lui". Le giovani, quindi, potrebbero non avere dubbi sull'attrazione verso il giovane toscano. Flavio chiacchiera con diverse ragazze durante la puntata, facendosi avvicinare al momento di ballare. La sua sarà una sfida non da poco: "L'importante è avere a fianco una donna con cui essere sicuro di fare un figlio", dice nel video di presentazione. Chissà che la sua anima gemella non possa sedersi proprio su quegli spalti rosa.
