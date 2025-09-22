"Uomini e Donne", appuntamenti al buio per i tronisti Flavio e Cristiana

"Forse era meglio che partecipavi ad Amici, dopo aver visto questi...", commenta scherzando Tina Cipollari dopo l'ingresso in studio dei giovani pretendenti di Cristiana. Il siparietto va avanti per un po' con Maria che commenta: "Forse tu non vedi più bene". E fa alzare il corteggiatore Jacob, già partecipante di "Temptation island" l'anno precedente, che va a presentarsi di persona alla 22enne siciliana. A quel punto Tina ammette di non essere stata colpita dai giovani "tranne il primo, il ragazzo che si è alzato adesso", che invece ora è di suo gradimento. Cristiana mostra subito il suo carattere vivace e piuttosto diretto, e dopo il primo ballo chiede ai corteggiatori che sono rimasti seduti se fossero disinteressati a lei o solo molto timidi. Un paio rispondono che è il secondo caso, e che Cristiana, sia dal punto di vista fisico che come persona, sembra "tanta roba".