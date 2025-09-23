"Uomini e donne", Maria De Filippi a Rosario: "Salire sul trono ora mi sembra assurdo"

La conduttrice chiude all'ex di "Temptation Island" la possibilità di un percorso nel programma dopo le confessioni della ex Lucia
"Sedersi sul trono in questo momento, Rosario, mi sembra assurdo". Il dietrofront di Maria De Filippi è arrivato come una doccia d'acqua fredda per Rosario di "Temptation Island", che aveva accettato di curare le sue ferite d'amore (dopo l'esperienza in Honduras con l'allora fidanzata Lucia) proprio sedendosi sul trono di "Uomini e Donne". Le rivelazioni shock della ex Lucia hanno fatto cambiare idea alla conduttrice, che ha invitato i ragazzi a risolvere lontano dalle telecamere i nodi della loro contrastata relazione. "Dovete chiarirvi tra voi - ha detto alla fine della seconda puntata -, e secondo me su queste cose anche non qui, sinceramente, ma al di fuori delle telecamere".
Durante la puntata di "Temptation Island. E poi... e poi..." Rosario aveva accettato il trono, dopo essersi lasciato con Lucia. Ma la giovane si è presentata in studio a "Uomini e Donne" con rivelazioni inedite: oltre alla notte di fuoco trascorsa insieme all'ex fidanzato ad agosto, dice, si sono visti anche dopo la decisione di Rosario di accettare il trono. "Forse tu dovresti un po' riflettere, no?", lo incalza allora Maria De Filippi rivolta al giovane. Rosario, però, si difende: "Io oggi, e l'ho detto anche a lei dopo che c'è stato un rapporto, ed è vero, i sentimenti tra noi sono cambiati, non sono più gli stessi, io non provo più la stessa cosa. E quindi questa cosa non cambierebbe niente. E comunque mi guarderei avanti per crearmi comunque una vita diversa. Questa opportunità era soltanto per avere una pagina diversa".
Lucia, però, non ci casca, e gli fa notare le sue contraddizioni: "Quell'opportunità lì è per cercare una persona da portare a casa. Da amare. Da volere tutti i giorni", gli dice. "E perché tu mi guardi con la rabbia?", risponde lui. "Io ti guardo con la rabbia - chiude la ragazza - perché io per due anni ho voluto questo". In chiusura, Maria De Filippi ha invitato gli ex concorrenti di "Temptation Island" a risolvere le loro incomprensioni lontani dalle telecamere, aprendo alla possibilità risentirsi una volta chiarite le rispettive posizioni.
