"Uomini e donne", Maria De Filippi a Rosario: "Salire sul trono ora mi sembra assurdo"

Durante la puntata di "Temptation Island. E poi... e poi..." Rosario aveva accettato il trono, dopo essersi lasciato con Lucia. Ma la giovane si è presentata in studio a "Uomini e Donne" con rivelazioni inedite: oltre alla notte di fuoco trascorsa insieme all'ex fidanzato ad agosto, dice, si sono visti anche dopo la decisione di Rosario di accettare il trono. "Forse tu dovresti un po' riflettere, no?", lo incalza allora Maria De Filippi rivolta al giovane. Rosario, però, si difende: "Io oggi, e l'ho detto anche a lei dopo che c'è stato un rapporto, ed è vero, i sentimenti tra noi sono cambiati, non sono più gli stessi, io non provo più la stessa cosa. E quindi questa cosa non cambierebbe niente. E comunque mi guarderei avanti per crearmi comunque una vita diversa. Questa opportunità era soltanto per avere una pagina diversa".