"Temptation Island", Valentina e Antonio presto sposi: Rosario è il testimone

La coppia si è scambiata le promesse di matrimonio davanti a Filippo Bisciglia
© Da video
Valentina e Antonio presto sposi. Dopo la proposta di matrimonio arrivata in estate, nella puntata di "Temptation Island e poi... e poi..." la coppia ha raccontato come sta preparando le nozze. Alla redazione del programma, i due hanno mandato dei video in cui hanno svelato passo dopo passo i preparativi per il matrimonio.
A Filippo Bisciglia, i due portano una delle bomboniere che hanno scelto per il grande giorno. "Volevo prenderne uno con le corna, che porta fortuna", ha scherzato Antonio. Scherzi a parte, la coppia ammette di aver ritrovato la loro serenità e di non essere nella pelle per preparare le nozze: "Stiamo iniziando a guardare la location, per la data stiamo aspettando. Siamo stati allo stadio, l'ho portata come promesso, in curva", ha ammesso Antonio.
La sorpresa per Valentina da parte di Antonio (oltre al celebre gazebo) è stata scambiarsi le promesse di nozze. A fare da testimone è Rosario, anche lui volto del programma: "Ci siamo avvicinati usciti dal programma - ha spiegato l'ex fidanzato di Lucia -. Riconosco in voi un grande amore, nonostante le difficoltà", ha spiegato Rosario. Molto romantica la promessa di Antonio: "Sei già la mia casa, voglio che tu sia anche mia moglie. Con te ogni giorno è come un gol al novantesimo". A celebrare il momento, poi, arriva Sal Da Vinci che conclude il loro viaggio nei sentimenti cantando "Rossetto e caffè".
