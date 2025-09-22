"Temptation Island", Valentina e Antonio presto sposi: Rosario è il testimone

La sorpresa per Valentina da parte di Antonio (oltre al celebre gazebo) è stata scambiarsi le promesse di nozze. A fare da testimone è Rosario, anche lui volto del programma: "Ci siamo avvicinati usciti dal programma - ha spiegato l'ex fidanzato di Lucia -. Riconosco in voi un grande amore, nonostante le difficoltà", ha spiegato Rosario. Molto romantica la promessa di Antonio: "Sei già la mia casa, voglio che tu sia anche mia moglie. Con te ogni giorno è come un gol al novantesimo". A celebrare il momento, poi, arriva Sal Da Vinci che conclude il loro viaggio nei sentimenti cantando "Rossetto e caffè".