Tante novità per le coppie

"Temptation Island e poi... e poi", ultimo appuntamento speciale

Finale di stagione per il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia in onda lunedì 22 settembre in prima serata su Canale 5

22 Set 2025 - 09:13
© Ufficio Stampa Fascino

© Ufficio Stampa Fascino

Secondo e ultimo appuntamento speciale di "Temptation Island e poi…". Un finale di stagione che offre ancora una serata ricca di colpi di scena, sorprese, nuovi equilibri e decisioni inaspettate nel reality condotto da Filippo Bisciglia in onda lunedì 22 settembre in prima serata su Canale 5.

Durante la puntata scopriremo quali novità ci riservano le coppie che hanno animato questa incredibile edizione del docu-reality. Chi si siederà in coppia? Chi arriverà da solo? Cosa è successo e perché? Le risposte a queste domande e altro ancora nell’ultima puntata di "Temptation Island e poi… e poi…".

Visualizza il post su Instagram
 

