"Temptation Island", Denise e Marco restano separati: "Il cuore guarisce quando capisce"

Nella puntata speciale legata a quello che è successo alle coppie dopo l'estate, i due confermano la decisione di non tornare insieme
© Da video
A "Temptation Island e poi... e poi...", Filippo Bisciglia ha svelato come è finita la storia tra Denise e Marco. La coppia aveva deciso di lasciare il programma insieme, salvo poi presentarsi singolarmente all'appuntamento a un mese dopo la fine della trasmissione. Nella puntata speciale dedicata a quello che è successo dopo l'estate, la coppia ha confermato la decisione di non tornare insieme.
Denise ha spiegato di aver accettato quella decisione, nonostante la delusione: "Per quattro anni non abbiamo fatto nulla - ha raccontato a Filippo Bisciglia -, poi ti sei lasciato e sei andato a goderti la vita. Lui dice che non c'è stato modo, e invece no, è che non le voleva fare con me queste cose. Durante l'estate mi sono arrivate delle voci che mi riportavano è stata che lui è uscito da casa ed è andato per locali. Quando è andato via di casa mi ha baciato e mi ha dato un bacio, dicendomi: ciao amore". Denise si chiede perché Marco non sia andato via prima e fa una rivelazione: "Mi hanno fermato tante persone che mi chiedevano se davvero fossimo stati insieme quattro anni. Lui non condivideva mie foto sui social, non mi portava in giro". E aggiunge: "Mi sento molto presa in giro, in questi quattro anni della mia vita: gli ho dato tutto e lui mi ha lasciata senza niente". Denise si è data un mantra per darsi pace: "Il cuore guarisce quando capisce", ha concluso davanti a Filippo Bisciglia. Per poi lasciarsi definitivamente la sua storia alle spale: "Non è questo l'amore che merito, non è questo l'uomo che voglio, e quindi va bene così".
Subito dopo è Marco a presentarsi davanti a Filippo Bisciglia. Anche lui conferma la sua decisione, a malincuore: "Mi pesa un po' ricominciare a 31 anni, stavo iniziando a costruire con lei, a fare dei progetti, come poteva essere un figlio". Marco dice che Denise gli ha chiesto di non contattarlo più: "Ci siamo incontrati una volta davanti alla palestra, un'altra in un locale e abbiamo fatto finta di non conoscerci - ha ammesso -. Poi ci siamo sentiti, ma subito dopo lei è andata in Sicilia, io in vacanza". Il conduttore gli racconta cosa ha raccontato Denise in merito alla loro storia: "Abbiamo passato momenti difficili, ma non capisco perché lei mi faccia sempre le stesse accuse. Come in vacanza non c'è andata lei, non ci sono andato io". Poi si commuove: "Mi fa male sentirmi dire che sono la delusione più grande della sua vita, però penso che sia rabbia e che col tempo le cose cambieranno - ha rammesso -. Mi auguro un giorno di realizzare il mio sogno di diventare padre e a lei che possa trovare la sua serenità".
