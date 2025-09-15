"Temptation Island", Denise e Marco restano separati: "Il cuore guarisce quando capisce"

Denise ha spiegato di aver accettato quella decisione, nonostante la delusione: "Per quattro anni non abbiamo fatto nulla - ha raccontato a Filippo Bisciglia -, poi ti sei lasciato e sei andato a goderti la vita. Lui dice che non c'è stato modo, e invece no, è che non le voleva fare con me queste cose. Durante l'estate mi sono arrivate delle voci che mi riportavano è stata che lui è uscito da casa ed è andato per locali. Quando è andato via di casa mi ha baciato e mi ha dato un bacio, dicendomi: ciao amore". Denise si chiede perché Marco non sia andato via prima e fa una rivelazione: "Mi hanno fermato tante persone che mi chiedevano se davvero fossimo stati insieme quattro anni. Lui non condivideva mie foto sui social, non mi portava in giro". E aggiunge: "Mi sento molto presa in giro, in questi quattro anni della mia vita: gli ho dato tutto e lui mi ha lasciata senza niente". Denise si è data un mantra per darsi pace: "Il cuore guarisce quando capisce", ha concluso davanti a Filippo Bisciglia. Per poi lasciarsi definitivamente la sua storia alle spale: "Non è questo l'amore che merito, non è questo l'uomo che voglio, e quindi va bene così".