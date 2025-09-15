"Temptation Island", Valerio chiude con Sarah e Ary: "Devo pensare a me stesso"

Il triangolo è definitivamente scoppiato e lascia scontenti tutti: ecco come sono andate le cose
Sarah, Valerio, Ary. Com'è finita la storia dei protagonisti dell'ultima edizione di "Temptation Island"? A "Temptation Island, e poi... e poi...", Filippo Bisciglia ha incontrato i tre ragazzi per capire come sono andate le cose tra loro. La prima a raggiungere il conduttore è Ary, che riceve subito un video registrato da Valerio. "Dopo la fine del programma ho scritto a Sarah chiedendole un nuovo confronto e lei ha accettato - dice -. Rivederla mi ha fatto un effetto molto strano, ho risentito le farfalle nello stomaco a riguardarlo".
Poi, Ary ascolta un video di Sarah: "Ho trovato dei messaggi archiviati in cui diceva che voleva abbracciarmi - ha spiegato -, mi dice che ha bisogno di parlarmi. Gli ho scritto una volta alle sei del mattino, lui è stato entusiasta. Ci siamo visti e abbiamo parlato dalle 6 del mattino fino alle dieci del mattino, ho visto un Valerio diverso. Abbiamo parlato del passato, del presente e del futuro. Lui mi ha detto di aver riscoperto dei sentimenti nei miei confronti e vedere gli occhi di Valerio molti lucidi mi ha fatto capire di sentire ancora le farfalle nello stomaco. Lui mi ha chiesto se poteva darmi un bacio, gli ho detto di no, ma poi ci siamo baciati e poi abbiamo fatto l'amore. Mi sento felice per avere Valerio tra le mie braccia e anche io di essere tra le sue braccia". Ary è rimasta molto delusa da quello che ha visto: "Non mi aspettavo di sentire queste parole, ero in parte al corrente di quello che ho visto nel video. Mi è stato detto anche che c'era stato un avvicinamento fisico, mi ha cercato quando ero in vacanza in Sardegna, se l'avessi saputo non mi sarei riavvicinata. Valerio mi ha raccontato questa storia con altre parole. Non sto bene perché ci sono stati tanti alti e bassi in questi mesi".
A questo punto, Ary vede un altro video in cui Sarah è a parlare: "Dopo che ci siamo rivisti ho deciso di lasciargli del tempo per riflettere - ha detto la ragazza -, ma ho saputo che lui ha avuto modo di rivedere Ary e altre ragazze, passando le serate tra alcol e donne". Ary si dice sentita presa in giro, ma vede un nuovo video, stavolta di Valerio: "Sono in Sardegna con gli altri ragazzi del programma e c'è anche Ary, ma non sto bene in questo momento e non sono pronto per una frequentazione". Subito dopo Valerio parla ancora in un altro video: "Quando affronto questi periodi tendo a chiudermi - ha detto -, stare nella casa che ho condiviso con Sarah non mi fa stare bene. Ho ricevuto un messaggio di Sarah in cui mi diceva che sarebbe tornata a prendersi le sue cose, questo mi ha fatto ancora peggio perché vederla togliere delle cose mi fa pensare a una chiusura definitiva. Penso di avere dei sentimenti per Sarah".
"Pensavo di essermi innamorata e sentire dire certe cose in questi video mi fa sentire presa in giro", è la conclusione di Ary. Subito dopo è la volta di Sarah che racconta di aver vissuto dei giorni intensi con Valerio e di aver ricevuto anche un ti amo. Tuttavia, la ragazza vede un video di lui in cui parla della sua conoscenza con Ary che, in realtà, dice di voler continuare. "La decisione di stare da solo non cambia - dice Valerio nel video -, ma continuo a vedere e sentire Ary". In un nuovo filmato, Valerio dice: "Lasciare andare una persona per cui si provano ancora dei sentimenti, non è facile, ma ci sto provando perché penso di finire di nuovo nel loop". "Queste parole sono fuori contesto - ha spiegato Sarah -, lui ha fatto delle vacanze allo sfascio. Io dovrei essere qui ad aspettarlo ma non sono più qui. Per lui provo solo tanta rabbia e confusione. Per me è qualcosa di indecifrabile. Il cuore non dice più nulla, parla solo la mente. Non investirò più in questo rapporto".
Con Filippo Bisciglia, Valerio racconta la sua versione: "Dopo la puntata del mese dopo ho deciso di interrompere la frequentazione con Sarah e ho deciso di riavvicinarmi a Sarah - ha detto -. Dopo qualche giorno sono tornato ad avere dei dubbi su di lei, però questa cosa me l'aveva detta anche altre volte. Quando superavo la cosa però succedeva lo stesso. Mi riferisco a messaggi con gli ex, io penso che sia giusto fare una scelta di testa". Valerio poi si commuove: "Per lei provo un sentimento forte, ma sono stanco a livello emotivo. Il sentimento si è indebolito perché sono rimasto deluso. Ho preso la decisione di stare da solo. Quando Sarah è tornata a Roma non ha rispettato il distacco che le avevo chiesto. C'è stata una dura telefonata e da lì non ci siamo sentiti. Cosa provo per Ary? Sono stato bene con lei, abbiamo passato dei giorni insieme, ho cercato di essere sincero con lei. Stando da solo ho capito che devo metabolizzare la fine del rapporto con Sarah. Oggi devo volere bene a me stesso".
