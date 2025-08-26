"Uomini e Donne", il tentatore di "Temptation Island" Flavio Ubirti è il nuovo tronista

"Nella vita ho sempre giocato a calcio e faccio il portiere. E nonostante si dica che i portieri siano tutti un po' fuori di testa, io mi sento un ragazzo molto tranquillo, razionale ed equilibrato", dichiara nella clip, spiegando come il suo ruolo in campo richieda un carattere forte e di grande responsabilità per guidare gli altri compagni. "Allo sport io devo la disciplina e la resilienza che ho", ha proseguito.



Il racconto si focalizza dunque sulla famiglia di Flavio: "Con tutti ho un rapporto speciale. Mia mamma so che c'è sempre, il mio babbo è come un migliore amico a cui dico tutto e con mio fratello da piccoli avevamo un rapporto litigioso ma adesso facciamo addirittura le vacanze insieme".

"Una famiglia semplicissima che però non gli ha fatto mai mancare niente", è la descrizione fornita dal nuovo tronista, che in poche parole tenta di spiegare il suo modo di vedere l'amore.



"Sono l'opposto del tipico malessere che adesso piace tanto alle ragazze. Anzi, mi dà fastidio quando sento che piace questa tipologia di uomo. Io punto più sulla bontà d'animo e sul trasmettere affidabilità alla persona che ho accanto", dichiara Flavio, pronto a mettersi in gioco nel programma condotto da Maria De Filippi.



"Ho avuto una sola relazione importante, durata quattro anni, in cui ho capito cosa vuol dire essere innamorati. Ho bisogno di una persona che abbia una forte compatibilità con me, con cui si crei una chimica che vada oltre il razionale e con cui si possa guardare nella stessa direzione", ha dichiarato, senza nascondere uno dei suoi sogni più grandi: diventare padre.