"Temptation Island e poi…" il reality torna con tutte le novità

"Temptation Island", al via la nuova edizione
© Ufficio Stampa Fascino
© Ufficio Stampa Fascino
Lo speciale, condotto da Filippo Bisciglia, in onda lunedì 15 settembre in prima serata su Canale 5
© Ufficio Stampa Fascino
"Temptation Island" ha regalato colpi di scena a non finire, ma non è ancora finita. Dopo il successo della scorsa edizione, che si conclusa lo scorso 31 luglio con ascolti e numeri da record, il reality show torna con uno speciale inedito. Il nuovo appuntamento "Temptation Island e poi..." andrà in onda lunedì 15 settembre in prima serata su Canale 5.
Lo speciale, condotto da Filippo Bisciglia, riporterà al centro dell'attenzione le sette coppie protagoniste della stagione, tra aggiornamenti e nuovi colpi di scena. Alessio e Sonia M., Antonio e Valentina, Rosario e Lucia, Angelo e Maria Concetta, Valerio e Sarah, Simone e Sonia B., Denise e Alessio torneranno per raccontare cosa è successo dopo il reality.
© Ufficio Stampa Fascino
© Ufficio Stampa Fascino
Commenti (0)