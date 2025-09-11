Logo Tgcom24
"Temptation Island e poi…" il reality torna con tutte le novità

Lo speciale, condotto da Filippo Bisciglia, in onda lunedì 15 settembre in prima serata su Canale 5

11 Set 2025 - 08:40
© Ufficio Stampa Fascino

© Ufficio Stampa Fascino

"Temptation Island" ha regalato colpi di scena a non finire, ma non è ancora finita. Dopo il successo della scorsa edizione, che si conclusa lo scorso 31 luglio con ascolti e numeri da record, il reality show torna con uno speciale inedito. Il nuovo appuntamento "Temptation Island e poi..." andrà in onda lunedì 15 settembre in prima serata su Canale 5.

Lo speciale

 Lo speciale, condotto da Filippo Bisciglia, riporterà al centro dell'attenzione le sette coppie protagoniste della stagione, tra aggiornamenti e nuovi colpi di scena. Alessio e Sonia M., Antonio e Valentina, Rosario e Lucia, Angelo e Maria Concetta, Valerio e Sarah, Simone e Sonia B., Denise e Alessio torneranno per raccontare cosa è successo dopo il reality.

"Temptation Island", al via la nuova edizione

