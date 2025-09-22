Logo Tgcom24
"Temptation Island", Angelo piange ma Maria Concetta non torna da lui: "Sta con un'altra"

I due raccontano versioni contrastanti del loro rapporto: ecco cosa è successo

22 Set 2025 - 23:58
© Da video

© Da video

A "Temptation Island e poi... e poi..." Angelo e Maria Concetta raccontano com'è proseguita la loro storia dopo la fine del programma. La ragazza, già subito dopo il termine delle riprese, aveva raccontato di aver scoperto altri tradimenti da parte del ragazzo, che oggi si dice affranto.

La versione di Angelo

 Davanti a Filippo Bisciglia, Angelo si dice affranto per la fine della sua storia con Maria Concetta. Già prima di entrare, aveva avuto una crisi di pianto. Al conduttore, il ragazzo rivela che non avrebbe mai voluto un epilogo del genere e di essere veramente dispiaciuto per come sono andate le cose, nonostante le sue debolezze.

La versione di Maria Concetta

 La ragazza, dal canto suo, si dice contenta di essere da sola e di non credere alle lacrime di Angelo. "Mi arrivano continuamente delle segnalazioni - ha detto Maria Concetta - lui è sempre con un'altra, stanno insieme, so anche dove vanno. Ha pianto? Mi fa ridere, lui pensa di essere Angelo Siffredi". 

