"Temptation Island", Sonia B. svela: "Simone mi ha tradito prima del programma" | Poi il gender reveal

I due arrivano davanti a Filippo Bisciglia da separati, ma scoprono di star aspettando un maschietto
© Da video
A "Temptation Island e poi... e poi...", Sonia B. e Simone hanno raccontato cosa è successo tra di loro dopo l'edizione estiva della trasmissione. A un mese dalla fine del reality, la ragazza aveva scoperto di essere incinta per la prima volta del fidanzato, decidendo di tornare insieme.
Tuttavia, in estate, le cose sono cambiate. La ragazza rivela di aver scoperto "altre situazioni sgradevoli" legate ad Simone risalenti a prima del programma: "Ho riflettuto sul nostro rapporto - ha spiegato la ragazza -, a oggi non mi sento di averlo come compagno di vita. Siamo qui come genitori, non come coppia. Abbiamo in comune nostro figlio, voglio che sia un padre presente e che riusciamo a trovare un compromesso".
Nel corso della trasmissione, anche Simone ha potuto dare la sua versione delle cose. Nonostante l'ammissione sui tradimenti scoperti da Sonia, il personal trainer dice di voler essere un padre presente: "Mi è mancata tantissimo, penso e spero di riuscire a farle cambiare idea nel corso del tempo - ha detto davanti a Filippo Bisciglia -. La colpa è di entrambi e la cosa che ha importanza è darci una possibilità per nostro figlio.
I La coppia si è riunita soltanto per un momento speciale. Quello in cui hanno scoperto il sesso del bebè che aspettano. Con loro, a festeggiare questo momento, le ragazze fidanzate che hanno partecipato al programma nel corso di questa edizione. Sonia B. con Simone hanno scoperto insieme il futuro del bambino anche insieme al futuro papà e alle altre ragazze: sarà un maschietto.
Commenti (0)