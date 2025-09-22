"Temptation Island", Sonia M. e Alessio più uniti che mai: "Ci siamo riscoperti"

Sonia e Alessio parlano così della loro nuova vita. "Avevo detto che Alessio doveva dimostrare, e lo sta facendo, ci stiamo vivendo come se fossimo fidanzati da poco", spiega Sonia a Filippo Bisciglia. "Avevo bisogno di questo, non riuscivo più a vivere un rapporto monotono. Questa cosa ci ha dato la possibilità di riscoprirci". Poi un momento di ironia con Alessio che reinterpeta il video in cui dice: "Che si fa? Cosa devo fare?", ormai un meme sui social.