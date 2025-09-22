"Temptation Island", Sonia M. e Alessio più uniti che mai: "Ci siamo riscoperti"

La coppia si racconta nel programma di Canale 5, spiegando di essersi ritrovata
© Da video
A "Temptation Island e poi... e poi..." Sonia M. e Alessio raccontano di essersi ritrovati. Dopo i vari tira e molla che hanno vissuto in questi anni, la coppia ha spiegato di aver ritrovato il filo.
In un video mandato alla redazione, Sonia M. e Alessio dicono di aver deciso di riprendere da dove avevano lasciato. Da quella vacanza in Calabria, proprio dove è stato girato programma: "Vogliamo tornare sulla scena del crimine. C'è un'unica costante che è quella del sorriso - ha spiegato lei nel filmato -, è un momento magico di serenità e speriamo che tutto questo continui anche a casa".
Sonia e Alessio parlano così della loro nuova vita. "Avevo detto che Alessio doveva dimostrare, e lo sta facendo, ci stiamo vivendo come se fossimo fidanzati da poco", spiega Sonia a Filippo Bisciglia. "Avevo bisogno di questo, non riuscivo più a vivere un rapporto monotono. Questa cosa ci ha dato la possibilità di riscoprirci". Poi un momento di ironia con Alessio che reinterpeta il video in cui dice: "Che si fa? Cosa devo fare?", ormai un meme sui social.
