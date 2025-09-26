"Uomini e Donne", nuovo confronto tra Gloria e Guido per un numero di telefono

Nuovo confronto nello studio di "Uomini e Donne" tra Gloria e Guido. La coppia negli ultimi tempi sta vivendo dei forti attriti. Nel corso della puntata andata in onda venerdì 26 settembre, la dama ha rivelato di aver dato il suo numero di telefono a Francesco S., il quale ammette: "Dovevamo uscire ieri, ma poi lei ha avuto un imprevisto".
Parole che non sono piaciute a Guido: "Sono qui che guardo e aspetto, ascolto. Se c'è qualcuno di interessante vorrà dire che farò lo stesso". Un atteggiamento che non è stato apprezzato da Gloria. La dama, infatti, non ha perso occasione per lanciare alcune frecciatine al cavaliere: "Sei andato in giro per lo studio e non mi hai degnato neanche di uno sguardo", ha detto. "Ti ho guardato, ma tu ti sei voltata dall'altra parte", ha risposto il cavaliere.
"Hai detto: rimango qui seduto perché sono ancora innamorato?", è la domanda di Gloria. "Ma chi vuoi prendere in giro?", continua. E ancora: "Avresti dovuto dire: voglio rimanere perché vorrei conoscere altre persone". Da qui si apre un polverone, con Gianni Sperti e Tina Cipollari che si schierano dalla parte della dama: il dubbio è che Guido non sia totalmente onesto sulle motivazioni per cui ha deciso di restare nel programma.
Commenti (0)