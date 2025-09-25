A "Uomini e Donne" la tronista Sara si presenta: "La persona per me esiste, voglio trovarla"

L'ex corteggiatrice di Flavio, dopo dolori e sofferenze, è pronta a riaprire la porta del suo cuore
E' Sara la nuova tronista di "Uomini e Donne", che nei prossimi mesi cercherà di trovare l'uomo della sua vita tra i ragazzi che scenderanno in studio per lei. Dopo essere rimasta delusa dall'incontro con il tronista Flavio, ora è pronta a rimettersi in gioco. "Ho imparato a seguire il mio cuore. Sono convinta che da qualche parte c'è la persona giusta per me", confessa. "Mi piacciono i mori, belli e alti, con gli occhi neri intensi".
Il percorso di Sara all'interno del programma è stato particolare. Era infatti tra le corteggiatrici di Flavio, ma durante una prima esterna si è sentita mancata di rispetto e ha interrotto la conoscenza. "Ho capito che non voglio più permettere a nessuno di abbassare la mia autostima", ha confessato lei commossa.La rinuncia di Rosario al trono ha però lasciato un posto libero e Maria De Filippi le ha proposto di occuparlo.
Lei ha accettato al volo e subito dopo aver ricevuto la bella notizia, è corsa a dirlo alla sua famiglia. "Si sentono male, ora mia mamma aprirà con il pigiama di Minnie", scherza lei prima di citofonare a casa. La madre si presenta infatti alla porta con un buffo pigiama rosa e Sara tra le risate esclama: "Lo sapevo che ce l'aveva!". Dopo aver radunato i genitori, la figlia annuncia loro che sarà la nuova tronista di "Uomini e Donne", tra abbracci e lacrime.
Una volta rientrata in casa, la ragazza si fa conoscere un po' meglio attraverso alcuni ricordi. Tra questi la sua laurea in Lettere e le foto di lei da bambina. Proprio guardando questi scatti, spiega perché la mamma scelse il nome di Sara per lei: "Vuol dire principessa e si aspettava una principessa. Invece io a tre anni ci litigavo, perché lei voleva mettermi gonne ma io non volevo". Durante l'adolescenza ha attraversato un periodo non facile: "C'è stato un momento in cui mi sono sentita insicura, ho pensato che non avessi il corpo adatto. Sono diventata tanto magra, troppo. Non stavo più bene". Dopo un lungo percorso, ora è più forte e sicura di prima e non intende farsi mettere i piedi in testa da nessuno.
