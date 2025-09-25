A "Uomini e Donne" la tronista Sara si presenta: "La persona per me esiste, voglio trovarla"

Una volta rientrata in casa, la ragazza si fa conoscere un po' meglio attraverso alcuni ricordi. Tra questi la sua laurea in Lettere e le foto di lei da bambina. Proprio guardando questi scatti, spiega perché la mamma scelse il nome di Sara per lei: "Vuol dire principessa e si aspettava una principessa. Invece io a tre anni ci litigavo, perché lei voleva mettermi gonne ma io non volevo". Durante l'adolescenza ha attraversato un periodo non facile: "C'è stato un momento in cui mi sono sentita insicura, ho pensato che non avessi il corpo adatto. Sono diventata tanto magra, troppo. Non stavo più bene". Dopo un lungo percorso, ora è più forte e sicura di prima e non intende farsi mettere i piedi in testa da nessuno.