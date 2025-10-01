"Uomini e Donne", Gemma ingelosita fa il verso a Magda per il suo accento: "Così conquisto anch'io qualcuno"

"Maria, ho capito tutto: nella vita bisogna fare così, cioè comportarsi così. Che così almeno conquisto anch'io qualcuno". Mercoledì 1 ottobre nello studio di "Uomini e Donne" è andato in scena uno scontro infuocato tra Gemma e Magda detta "Maggie", in lotta per conquistare il cuore di Mario. Dopo aver visto l'esterna tra lui e la sua avversaria, Gemma è stata accecata dalla gelosia e ha iniziato a fare il verso a Magda simulando un finto accento romano ("Ah bella! Ah bona!").