"Uomini e Donne", Gemma ingelosita fa il verso a Magda per il suo accento: "Così conquisto anch'io qualcuno"

A "Uomini e Donne" la scenata di gelosia di Gemma nei confronti di "Maggie", uscita come lei insieme a Mario
"Maria, ho capito tutto: nella vita bisogna fare così, cioè comportarsi così. Che così almeno conquisto anch'io qualcuno". Mercoledì 1 ottobre nello studio di "Uomini e Donne" è andato in scena uno scontro infuocato tra Gemma e Magda detta "Maggie", in lotta per conquistare il cuore di Mario. Dopo aver visto l'esterna tra lui e la sua avversaria, Gemma è stata accecata dalla gelosia e ha iniziato a fare il verso a Magda simulando un finto accento romano ("Ah bella! Ah bona!").
Gemma, infatti, è uscita con Mario a cena. Non sapeva, però, che poche ore prima il suo frequentatore aveva invitato a fare aperitivo Magda. Facendole una sorpresa, Mario è andato a prendere la sua "Maggie" e l'ha portata a bere qualcosa. Alla fine del pomeriggio insieme, i due si sono lasciati andare a un bacio appassionato, terminato con un intimo abbraccio.
Persino Maria De Filippi sembra sorpresa dal comportamento di Gemma: "Che ti è preso? Sei troppo su di giri". Per sciogliere la tensione arriva il momento di ballare. Ma Mario, che si è goduto la scena con un sorrisetto compiaciuto, decide di buttare un po' di benzina sul fuoco: "Ballo con Magda, tu ti devi calmare" dice rivolto a Gemma. La reazione di "Maggie", intanto, è piuttosto pacata: cerca di dare poca soddisfazione a Gemma, limitandosi a rispondere solo quando viene interpellata direttamente. Gemma, invece, continua a parlare in finto romano finché non interviene Tina Cipollari: "Magda, ti sta prendendo in giro come a dire che sei una sguaiata". I tre, Mario, Gemma e Magda, sono ancora nella fase delle frequentazioni: chissà che tutto questo spirito di competizione per il cuore di quest'uomo non si riveli alla fine uno spreco di tempo.
